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Academy Sports and Outdoors en hausse grâce à des prévisions de bénéfices optimistes et à des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 15:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juin - ** L'action du distributeur d'articles de sport Academy Sports and Outdoors ASO.O progresse d'environ 3% à 52,98 $ en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de bénéfices annuels et dépasse les estimations du premier trimestre, grâce à l'augmentation de la fréquentation des magasins et du panier moyen par transaction

** Elle table sur un BPA ajusté annuel compris entre 6,40 $ et 6,80 $, contre une prévision précédente de 6,10 $ à 6,60 $

** Elle prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 6,23 et 6,36 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 6,18 à 6,36 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires net du premier trimestre, à 1,44 milliard de dollars, dépasse les estimations des analystes, qui s'élevaient à 1,39 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** Le BPA ajusté du premier trimestre, à 93 cents, est également supérieur à l'estimation de 91 cents

** “Nous nous attendons à ce que les pressions inflationnistes continuent d'affecter les dépenses de consommation pour le reste de l'année” - Steve Lawrence, directeur général

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 3% depuis le début de l'année

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