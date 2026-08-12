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Absci recule après avoir annoncé un chiffre d'affaires au deuxième trimestre inférieur aux prévisions
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 16:04
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** L'action du développeur de médicaments Absci

ABSI.O recule de 1,4 % à 9,3 $

** La société affiche un chiffre d'affaires de 318.000 dollars au deuxième trimestre, nettement inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 1,2 million de dollars

** Elle fait état d’une hausse de ses dépenses de R&D, qui s’élèvent à 22,6 millions de dollars contre 20,5 millions l’année dernière, principalement due à l’avancement des programmes internes d’ABSI

** La société de courtage TD Cowen estime que le chiffre d’affaires devrait presque diminuer de moitié en raison de la baisse des paiements liés aux collaborations et aux étapes clés, soulignant ainsi la dépendance de l’entreprise vis-à-vis des revenus financés par ses partenaires

** TD Cowen indique que les investisseurs se concentrent désormais sur les données relatives à l’ABS-201 contre la chute des cheveux, attendues plus tard dans l’année

** Neuf courtiers sur dix attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, et un seul « conserver »; le cours-cible médian est de 14 dollars – données LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre a plus que doublé de valeur depuis le début de l'année

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