ABN Amro relève son objectif annuel de RNI après avoir dépassé les attentes au T2

ABN Amro ABNd.AS a relevé mercredi son objectif annuel de revenu net d'intérêts (RNI) commercial à 6,8 milliards d'euros, contre 6,4 milliards d'euros précédemment, après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre.

Avec ce relèvement de perspectives, le groupe néerlandais vient compléter la série des banques cotées du Benelux ayant revu à la hausse leurs objectifs annuels, alors que les taux d'intérêt continuent de soutenir la rentabilité du secteur bancaire.

"L'économie néerlandaise est restée résiliente, soutenue par des dépenses des ménages soutenues et une confiance des consommateurs plus positive (...) L'incertitude restant élevée et l'impact inflationniste complet du choc énergétique ne s'étant pas encore pleinement fait sentir, nous anticipons une nouvelle hausse des taux en septembre", a déclaré la directrice générale Marguerite Bérard dans un communiqué.

Le bénéfice net commercial d'ABN Amro sur le trimestre s'est établi à 1,70 milliard d'euros tandis que les analystes tablaient sur 1,64 milliard d'euros, selon un consensus établi par la société.

Le ratio coûts/revenus de l’établissement bancaire a dépassé les prévisions, s’établissant à 53,7% à la fin du mois de juin, bien qu'en baisse par rapport aux 61,5% enregistrés un an plus tôt et en deçà de l’objectif fixé par ABN pour 2028.

La banque peine depuis des années à améliorer son efficacité opérationnelle. Lors de sa première journée dédiée aux investisseurs en novembre 2025, Marguerite Bérard avait annoncé des suppressions d’emplois tout en s’engageant à réduire l’écart avec ses concurrents européens.

(Rédigé par Jakob Van Calster et Mateusz Rabiega; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)