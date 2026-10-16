ABN Amro et ING soutenus par des relèvements de recommandation chez KBW

ABN Amro gagne 1,9% à 41 EUR et ING monte de 2% à 30,2 EUR à Amsterdam, profitant tous deux de relèvements de recommandation à "surperformance" chez KBW (Keefe, Bruyette & Woods), avec de nouveaux objectifs de cours fixés respectivement à 50 EUR et à 37,5 EUR.

"Les banques néerlandaises bénéficient désormais d'un environnement particulièrement favorable. La hausse des taux d'intérêt à court et à long terme, conjuguée à une croissance remarquable des prêts et des dépôts, devrait entraîner une augmentation significative des revenus nets d'intérêts (NII) au cours des prochaines années", estime le bureau d'études.

Parallèlement, KBW souligne que "l'écart de rendement entre les obligations souveraines néerlandaises et le Bund allemand est inférieur à 10 points de base, les revenus de commissions progressent, la maîtrise des coûts constitue une priorité pour les équipes dirigeantes et une gestion plus efficace du capital soutient la rentabilité".

Une avancée rapide du plan de transformation pour ABN Amro

Concernant ABN Amro plus spécifiquement, KBW met en avant une progression rapide dans la mise en oeuvre de son plan de restructuration, soulignant notamment une réduction des effectifs en équivalents temps plein (ETP) qui avance plus vite que prévu, avec 45% de l'objectif déjà atteint, ainsi que plusieurs facteurs favorables à la situation en capital de la banque.

"Nous estimons que les prévisions de revenus nets d'intérêts pourraient encore être relevées et celles de coûts abaissées. Notre scénario central prévoit un taux de distribution de 100% en 2026, conformément aux objectifs communiqués par la direction", indique l'analyste.

"Malgré la forte progression du cours de Bourse, la valorisation reste attractive, à 8,5 fois les bénéfices", juge par ailleurs KBW, qui relève donc sa recommandation à "surperformance" sur ABN Amro, avec un objectif de cours fixé à 50 EUR, impliquant un potentiel de hausse de 24%.

ING, grand bénéficiaire de la hausse des taux d'intérêt

Selon KBW, l'environnement est particulièrement favorable à ING, qui figure parmi les banques européennes bénéficiant le plus de la hausse des taux d'intérêt. Les nouvelles estimations de revenus nets d'intérêts du bureau d'études dépassent de 3 à 6% le consensus pour 2027 et 2028.

Si les revenus nets d'intérêts constituent l'une des principales raisons du relèvement de sa recommandation sur ING, l'analyste note également que les revenus de commissions affichent une forte croissance, que les coûts restent maîtrisés et que les distributions aux actionnaires sont attractives, avec un rendement total d'environ 8% par an.

Alors que le titre ING se négocie à seulement 8,2 fois les bénéfices estimés pour 2028, le bureau d'études spécialisé dans le secteur financier relève sa recommandation à "surperformance" et fixe un nouvel objectif de cours de 37,5 EUR, soit un potentiel de hausse de 27%.