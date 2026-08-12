ABN Amro entourée après des trimestriels solides et des objectifs relevés

ABN Amro grimpe de 5% vers 41,8 EUR ce matin à Amsterdam, après une publication trimestrielle "très solide, au-dessus des attentes sur tous les plans", selon KBC Securities. Combinant gestion rigoureuse des coûts et activité dynamique, le groupe bancaire a pu relever ses objectifs pour l'ensemble de l'année en cours.

ABN Amro a publié un bénéfice net en progression de 29% à 781 MEUR et un profit opérationnel en hausse de 36% à 1 123 MEUR au titre du 2e trimestre 2026, battant ainsi largement les estimations de KBC Securities, qui étaient respectivement de 630 et 916 MEUR.

Cette forte progression de la rentabilité traduit notamment une forte discipline en matière de coûts, avec des dépenses opérationnelles en retrait de 1% à 1 300 MEUR, et une qualité du crédit robuste, avec un coût du risque de 4 points de base.

Le tassement des dépenses opérationnelles s'est traduit par une franche amélioration du ratio d'efficacité coûts/revenus de l'établissement néerlandais, passé de 61,5% à 53,7%, du fait aussi d'une progression de 13% des revenus opérationnels à 2 424 MEUR.

ABN Amro revendique une "dynamique commerciale soutenue, marquée par une croissance tant des crédits que des dépôts", qui s'est traduite à la fois par une progression de 11% du revenu net d'intérêts (RNI), à 1 700 MEUR, et par un bond de 25% des revenus de frais et commissions, à 617 MEUR.

Un "ensemble de résultats très solide", selon KBC Securities...

"ABN Amro continue de surpasser les attentes en mettant en oeuvre sa stratégie 2028 d'augmentation de la rentabilité et de redimensionnement de la base de coûts", salue KBC Securities, tout en maintenant sa recommandation "conserver" et son objectif de cours de 29 EUR sur le titre.

Outre un "ensemble de résultats très solide, au-dessus des attentes sur tous les plans", la banque belge souligne des objectifs pour 2026 légèrement supérieurs au consensus, laissant entrevoir certains relèvements à venir.

ABN Amro a en effet relevé son objectif de RNI commercial à 6,8 MdsEUR et abaissé sa prévision de coûts à 5,5 MdsEUR, en incluant l'impact de NIBC, dont l'acquisition a été finalisée récemment, à comparer à des consensus qui étaient respectivement de l'ordre de 6,68 MdsEUR et de 5,64 MdsEUR.

KBC pointe les 80 MEUR supplémentaires d'économies en rythme de croisière réalisées au 2e trimestre, en partie grâce à une baisse supplémentaire de 250 ETP, portant ainsi les économies totales à 300 MEUR sur les 900 MEUR visés pour 2024-2028.

...et accueilli chaleureusement par ING

ING accueille lui aussi chaleureusement la publication d'ABN Amro, confirmant sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 40,5 EUR, et pointant l'amélioration du rendement des fonds propres à 12,1% (contre 9,4% un an auparavant) et du ratio CET1 à 15,9% à fin juin (contre 14,8% un an auparavant).

"Le relèvement des prévisions pourrait amener le marché à revoir légèrement ses estimations à la hausse, avec un soutien potentiel supplémentaire provenant de revenus de frais et de commissions bien plus solides", estime l'établissement néerlandais.

"Le titre ayant récemment enregistré une belle performance, il pourrait marquer le pas à ces niveaux, mais nous anticipons qu'ABN continuera de surperformer et de dépasser largement ses objectifs", poursuit ING en conclusion de sa note de réaction.