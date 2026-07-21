ABN Amro, banque du Benelux favorite de BofA

(Zonebourse.com) - ABN Amro gagne 0,9% à 37,8 EUR à Amsterdam, alors que Bank of America (BofA) affiche une préférence pour ce titre qu'il recommande à "achat", par rapport à KBC ("achat") et à ING ("neutre"), dans une note consacrée à ces trois grandes banques du Benelux, qui devraient faire part de publications solides au 2e trimestre 2026.
Concernant ABN Amro, la banque américaine voit un potentiel significatif de hausse du ROTE (retour sur fonds propres tangibles) lié à un redressement de l'activité de banque d'entreprise, et souligne que le groupe néerlandais verse plus de 10% de rendement annuel.
BofA estime aussi que le potentiel de hausse de KBC dépend de l'exécution des opérations de croissance externe, car son potentiel de croissance organique est limité selon lui, et que la franchise de dépôts d'ING fait face à une concurrence croissante sur des marchés clés.
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