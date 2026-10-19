ABL TEXCELL DIAGNOSTICS RENFORCE LES CONDITIONS D’UN ACTIONNARIAT STABLE ET POURSUIT SA STRATEGIE DE CROISSANCE

Son actionnaire principal, ABL Luxembourg, entend privilégier des investisseurs de long terme pour toute éventuelle cession future de blocs significatifs



Woippy, le 19 octobre 2026 à 18h00 - ABL Texcell Diagnostics (Euronext Paris : ABLD – ISIN : FR001400AHX6), société spécialisée dans les solutions de diagnostic moléculaire, les logiciels de santé et les services associés à la recherche clinique et au développement biopharmaceutique, informe le marché des orientations communiquées par son actionnaire principal, Advanced Biological Laboratories S.A., société de droit luxembourgeois (« ABL Luxembourg »), concernant la gestion future de sa participation.



Sur recommandation du Conseil d’administration d’ABL Texcell Diagnostics, ABL Luxembourg a indiqué que, dans l’hypothèse de futures cessions de blocs significatifs d’actions de la Société, elle entend privilégier des investisseurs partageant une vision de long terme et acceptant, lorsque les conditions de l’opération le permettront, un engagement de conservation des titres, ou « lock-up », d’une durée minimale de douze mois.