ABL Diagnostics remporte de nouveaux appels d’offres internationaux et poursuit l’expansion de son réseau de distribution

Woippy, le 27 mai 2026 à 18h00 CET – ABL Diagnostics (Euronext Paris : ABLD), spécialiste du diagnostic moléculaire et du génotypage des maladies infectieuses, annonce plusieurs succès commerciaux stratégiques au premier semestre 2026, renforçant sa position internationale dans les solutions de séquençage et logiciels d'interprétation pour le VIH et les hépatites.



Le groupe, avec ses partenaires distributeurs, a remporté plusieurs appels d'offres et contrats en Europe, Asie, Afrique et Amérique du Nord, portant sur des solutions de génotypage VIH, HBV, HCV et HDV intégrées dans des laboratoires hospitaliers, centres nationaux de référence et réseaux privés. Les montants restent confidentiels mais représentent des engagements commerciaux substantiels et récurrents.



ABL Diagnostics poursuit également le déploiement de ses solutions compatibles avec les principales technologies de séquençage du marché : Illumina, MGI, Oxford Nanopore et Thermo Fisher Sanger.



Le marché du séquençage en microbiologie est en forte croissance, porté par les besoins en surveillance épidémiologique, suivi des résistances et exigences réglementaires favorisant les solutions IVD standardisées.