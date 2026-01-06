ABL DIAGNOSTICS : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ S2 2025

Woippy, le 6 janvier 2026 à 18h
Au titre du contrat de liquidité confié par ABL Diagnostics (FR001400AHX6) ("ABLD" ou la "Société") à AllInvest Securities, à la date du 31/12/2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
• 44 548 titres ABL DIAGNOSTICS.
• 16 167,24 €
Sur la période du second semestre 2025, (01/07/2025 au 31/12/2025), ont été exécutées :
Achat : 23 419 titres / 91 232,70 € / 578 transactions
Vente: 14 566 titres / 52 958,51 € / 482 transactions
Au 30/06/2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
• 35 695 titres ABL DIAGNOSTICS.
• 29 334,79 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, au 20/04/24, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
• 10 000 titres ABL DIAGNOSTICS
• 30 000 €
NB :
• Apports complémentaires : 10 000 € le 12/0/2025, 15 000 € le 04/11/2025
• Intérêts : 106,69€.
• Arrondi : - 0,05 €
