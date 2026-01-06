 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ABL DIAGNOSTICS : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ S2 2025
information fournie par Boursorama CP 06/01/2026 à 18:00

Woippy, le 6 janvier 2026 à 18h

Au titre du contrat de liquidité confié par ABL Diagnostics (FR001400AHX6) ("ABLD" ou la "Société") à AllInvest Securities, à la date du 31/12/2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
• 44 548 titres ABL DIAGNOSTICS.
• 16 167,24 €

Sur la période du second semestre 2025, (01/07/2025 au 31/12/2025), ont été exécutées :
Achat : 23 419 titres / 91 232,70 € / 578 transactions
Vente: 14 566 titres / 52 958,51 € / 482 transactions

Au 30/06/2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
• 35 695 titres ABL DIAGNOSTICS.
• 29 334,79 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, au 20/04/24, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
• 10 000 titres ABL DIAGNOSTICS
• 30 000 €

NB :
• Apports complémentaires : 10 000 € le 12/0/2025, 15 000 € le 04/11/2025
• Intérêts : 106,69€.
• Arrondi : - 0,05 €

Valeurs associées

ABL DIAGNOSTICS
3,7600 EUR Euronext Paris -6,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank