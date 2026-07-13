ABL DIAGNOSTICS : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ S1 2026

Woippy, le 13 juillet 2026 à 8h



Au titre du contrat de liquidité confié par ABL Diagnostics (FR001400AHX6) ("ABLD" ou la "Société") à AllInvest Securities, à la date du 30/06/2026, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

• 33 993 titres ABL DIAGNOSTICS.

• 76 654,75 €



Sur la période du premier semestre 2026, (01/01/2026 au 30/06/2026), ont été exécutées :

Achat 106 097 titres 355 665,92 € 1 599 transactions

Vente 116 652 titres 415 860,90 € 1 750 transactions



Au 31/12/2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

• 44 548 titres ABL DIAGNOSTICS.

• 16 167,24 €



Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, au 20/04/24, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

• 10 000 titres ABL DIAGNOSTICS

• 30 000 €



NB :

• Intérêts : 292,53 €.