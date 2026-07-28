ABL Diagnostics annonce la disponibilité d’UltraGene Viral Meningitis à la suite de son enregistrement CE-IVD par ABL SA Luxembourg

ABL Diagnostics annonce la disponibilité commerciale d’UltraGene Viral Meningitis, un test de PCR multiplex en temps réel destiné à la détection qualitative et à la différenciation des principaux virus responsables des méningites et autres infections du système nerveux central. Le test détecte simultanément HSV-1, HSV-2, VZV, MuV, les entérovirus et le parechovirus humain à partir de liquide céphalo-rachidien. Comme les autres tests de la gamme UltraGene, il peut être entièrement automatisé sur la plateforme OpenChek, améliorant la productivité, la standardisation et la réduction des manipulations en laboratoire.



Le produit est enregistré CE-IVD par ABL SA Luxembourg, fabricant légal, conformément à la Directive 98/79/CE (IVDD), et commercialisé dans le cadre des dispositions transitoires du règlement européen IVDR applicables aux dispositifs « legacy ». Issu du portefeuille historique de Fast Track Diagnostics, transféré au groupe ABL en 2025, UltraGene Viral Meningitis conserve les mêmes performances et la même destination d’utilisation que le test précédemment commercialisé, garantissant la continuité d’approvisionnement pour les laboratoires. Cette commercialisation s’inscrit dans la stratégie réglementaire d’ABL SA Luxembourg visant une transition progressive vers l’IVDR, tout en répondant à la demande croissante de solutions syndromiques rapides et fiables pour le diagnostic des infections du système nerveux central.