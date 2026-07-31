ABL Diagnostics annonce l'obtention de la certification CE-IVD pour le test DeepChek® de génotypage du génome complet du VIH-1, version 1.2

ABL Diagnostics annonce l’enregistrement CE-IVD de DeepChek® Whole Genome HIV-1 Genotyping v1.2, sa nouvelle génération de test de génotypage de résistance du VIH par séquençage de nouvelle génération (NGS).



Cette version améliore significativement les performances analytiques tout en conservant le même workflow validé que les versions précédentes, permettant aux laboratoires de l’adopter sans modifier leurs protocoles ni leurs logiciels d’analyse. Le test offre notamment une meilleure sensibilité, avec une limite de détection de 500 copies d’ARN VIH/mL pour quatre des cinq fragments du génome analysés.



Contrairement aux tests conventionnels ciblant uniquement certains gènes, DeepChek® séquence la totalité du génome du VIH, permettant la détection des mutations de résistance pour l’ensemble des principales classes d’antirétroviraux. À la connaissance d’ABL Diagnostics, il s’agit du seul test commercial CE-IVD de génotypage de résistance du VIH sur génome complet.



Compatible avec les principales plateformes NGS et les solutions logicielles CE-IVD d’ABL Diagnostics, il s’intègre également aux solutions d’automatisation OpenChek et de préparation rapide de librairies NGS. Cette nouvelle homologation renforce le portefeuille réglementé d’ABL Diagnostics et sa stratégie de proposer une chaîne complète de diagnostic moléculaire, du prélèvement à l’analyse bioinformatique.