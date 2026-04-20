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Abivax soumet vote annulation jusqu’à 10 % actions rachetées, réduction capital proposée
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 23:35

* Actionnaires d’Abivax appelés à voter délégation au conseil d’administration pour annuler actions rachetées dans le cadre d’un programme de rachat. * Autorisation proposée sur 18 mois, avec plafond d’annulation fixé à 10 % du capital par période de 24 mois. * Vote prévu lors assemblée générale du 11 mai 2026, au titre de la résolution 16. * Commissaires aux comptes recommandent adoption, sans observation sur causes ou conditions de la réduction de capital envisagée. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Abivax SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/B0B67B793A135F16D4C144A6AA817C9B34785260

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