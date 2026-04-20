Abivax soumet émission d’actions sans DPS, plafond 750 000 EUR, au vote des actionnaires

* Actionnaires Abivax appelés à se prononcer sur délégation au conseil d’administration pour décider émission d’actions ordinaires et autres titres donnant accès au capital, avec suppression droit préférentiel de souscription. * Vote prévu lors assemblée générale du 11 mai 2026, au titre résolution n°19. * Opération réservée à investisseurs spécialisés, partenaires stratégiques, prestataires de services d’investissement susceptibles de garantir placement. * Plafond nominal proposé de 750 000 EUR pour augmentations de capital, plafond de 2 milliards EUR pour titres de créance. * Commissaires aux comptes jugent modalités de détermination du prix d’émission présentées, sous réserve examen ultérieur des conditions définitives. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Abivax SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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