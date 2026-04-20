Abivax soumet augmentation de capital PEE jusqu’à 791 600 actions à l’AG du 11 mai 2026

* Actionnaires Abivax appelés à se prononcer sur délégation au conseil d’administration pour émettre actions ou titres financiers donnant accès au capital, réservés aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription. * Vote prévu lors assemblée générale du 11 mai 2026, au titre de la résolution 32. * Plafond d’émission fixé à 7 916 euros de nominal, soit jusqu’à 791 600 actions sur la base d’une valeur nominale de 0,01 euro. * Délégation proposée pour 18 mois, le conseil devant arrêter les conditions définitives de l’opération. * Commissaires aux comptes ne formulent pas d’observation sur méthode de détermination du prix d’émission, sous réserve de l’examen ultérieur des conditions ; recommandation implicite de soutenir la résolution sur ce point. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Abivax SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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