Abivax soumet au vote attribution d’options sur actions lors d’AG du 11 mai 2026

* Abivax soumettra au vote une autorisation donnée au conseil d’administration pour attribuer des options de souscription et/ou d’achat d’actions à une catégorie de bénéficiaires, incluant salariés et/ou mandataires sociaux. * Vote prévu lors de l’assemblée générale du 11 mai 2026, au titre de la résolution 28. * Recommandation: voter pour cette résolution, les commissaires aux comptes n’ayant formulé aucune observation sur les modalités de fixation du prix de souscription ou d’achat. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Abivax SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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