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Abivax soigne son bilan, les semi-conducteurs sous tension
information fournie par AOF 02/07/2026 à 10:05

(Zonebourse.com) - Abivax poursuit son rééquilibrage après son augmentation de capital, saluée par plusieurs analystes. Bayer reprend aussi de la hauteur grâce à une avancée juridique sur le glyphosate. Côté baisses, TGS souffre d'une dégradation de SEB, tandis qu'ASML et Aixtron reculent avec les inquiétudes persistantes sur l'avenir des semi-conducteurs européens, pris entre restrictions chinoises et pressions américaines.

Actions en hausse

Abivax ( 6%) : la biotech française profite de la réussite de son augmentation de capital de 920 MUSD via des certificats américains de dépôt, intégralement souscrite et portée par l'exercice en totalité de l'option de surallocation, suite aux résultats positifs de la phase III de son candidat obefazimod. Truist Securities et Stifel saluent l'opération en relevant leurs objectifs de cours respectifs à 155 USD et 175 EUR, tout en maintenant leur recommandation d'achat.

Bayer ( 5%) : le géant allemand de la chimie-pharmacie grimpe après l'annonce de la création de Ruveon, une entité dédiée à la gestion de ses activités liées au glyphosate aux Etats-Unis, fruit d'une victoire juridique qui allège considérablement le risque contentieux pesant sur le groupe.

SKF AB ( 5%) : le spécialiste suédois des roulements et transmissions est propulsé par l'annonce d'une coentreprise avec le chinois Leaderdrive, dédiée aux composants robotiques de précision, un accord qui renforce son positionnement sur le marché chinois de la robotique à forte croissance.

Carrefour ( 3%) : le distributeur français salue un relèvement de recommandation d'UBS, qui passe de neutre à acheter en portant son objectif de cours de 13,20 à 19 EUR, soit une revalorisation cible de près de 44% qui traduit une confiance retrouvée dans la trajectoire du groupe.

Carlsberg ( 4%) : le brasseur danois grimpe après l'annonce du dépôt confidentiel d'un projet d'introduction en bourse pour sa filiale indienne auprès du régulateur local. L'avancement de cette opération restera toutefois conditionné aux autorisations réglementaires et aux conditions de marché.

Actions en baisse

TGS (-3%) : le spécialiste norvégien des données sismiques pâtit d'une dégradation de SEB Bank, qui abaisse sa recommandation d'acheter à conserver tout en ramenant son objectif de cours de 175 à 135 NOK, signal d'une confiance entamée dans les perspectives du groupe.

Munters (-3%) : le fournisseur de solutions de traitement de l'air souffre du changement d'objectif de SEB. Les analystes maintiennent leur recommandation à conserver mais abaissent l'objectif de cours à 180 SEK contre 190 SEK auparavant.

ASML (-2%), Aixtron (-4%) : les équipementiers pour le secteur des composants électroniques reculent nettement en ce début de séance. Le secteur fait les frais d'un rapport sombre sur l'avenir de l'industrie européenne, prise en étau entre les restrictions d'exportation vers la Chine et les pressions réglementaires américaines. Ce coup de froid sectoriel s'inscrit, plus largement, dans un marché européen globalement orienté à la baisse. La sanction est immédiate sur les cours : Suss Microtec lâche 5,76%, Aixtron perd 4,72%, ASM recule de 3,91% et Technoprobe cède 3,82%.

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