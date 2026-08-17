L'Europe vue en hausse, l'optimisme sur les taux tempère le Moyen-Orient

Ouverture des marchés à la Bourse de Londres

par Augustin Turpin

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi à l'ouverture, ‌les investisseurs évaluant la situation au Moyen-Orient, où l'absence de progrès tangible dans les négociations entre l'Iran et les États-Unis soutient les prix du pétrole, bien ​que les données d'inflation américaine la semaine dernière continuent d'alimenter un certain appétit pour le risque.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,15% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,25% pour le Dax à Francfort, de 0,21% pour le FTSE à Londres et de 0,23% pour ​le Stoxx 600.

Alors que s'amenuisent les espoirs d'une reprise des pourparlers de paix entre Washington et Téhéran en vue d'une redémarrage du trafic pétrolier par le détroit stratégique d'Ormuz, l'Iran a exhorté samedi les ​États-Unis à accepter leur défaite, tandis que le président Donald Trump a appelé ⁠les Américains à endurer la hausse des prix du carburant.

Vers 05h35 GMT lundi, le baril de Brent est presque stable (+0,06%) à 88,47 dollars et ‌le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,47% à 82,01 dollars.

Des frappes israéliennes au Sud-Liban ont par ailleurs tué au moins 11 personnes samedi, a déclaré le ministère libanais de la Santé, dans des bombardements parmi les plus meurtriers depuis ​la signature le 26 juin d'un accord-cadre entre Beyrouth et ‌Tel-Aviv après une médiation américaine.

"Notre scénario de base reste que les prix du pétrole resteront dans une fourchette ⁠de 70 à 100 dollars, l'Iran empêchant qu'ils descendent plus bas et les États-Unis intervenant pour calmer la situation chaque fois qu'ils dépassent 100 dollars", résume dans une note Shane Oliver, économiste chez AMP.

"Le risque demeure qu'il n'y ait pas d'accord de paix durable, que le flux de pétrole en provenance du ⁠Moyen-Orient reste inférieur de 10 à ‌15% par rapport aux niveaux normaux et que nous devions faire face à des prix du pétrole plus élevés à ⁠mesure que les réserves s'épuisent", ajoute-t-il.

Les données américaines des ventes au détail, de la confiance des ménages et de l'inflation, publiées la semaine dernière, ayant semblé ‌réduire le risque d'une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) en septembre.

Les opérateurs tablent à 30% sur une hausse le ⁠mois prochain, en forte baisse après 50% une semaine plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME Group.

LES VALEURS ⁠A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New ‌York a terminé en baisse vendredi, plombée par Applied Materials, alors que les marchés digéraient des chiffres de ventes au détail plus faibles qu'attendus.

L'indice Dow Jones ​a cédé 0,20%, ou 107,58 points, à 53.732,41 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX, plus ‌large, a perdu -13,23 points, soit -0,17% à 7.785,76 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de -73,86 points, soit -0,28% à 26.729,164 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo progresse de 0,67% après avoir évolué ​dans le rouge en séance, les investisseurs évaluant les données du PIB qui ont révélé lundi une croissance inférieure aux attentes de l'économie japonaise.

Les marchés chinois et hongkongais progressent, portés par les valeurs technologiques avec les résultats en hausse des fabricants de puces.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai ⁠progresse de 1,02% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 1,22%.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans perd 1,2 point de base à 4,6842%. Le deux ans cède 1,5 point de base à 4,1563%.

CHANGES

Le billet vert a glissé pour se diriger vers son plus bas niveau en deux mois après les dernières données économiques américaines, notamment une baisse inattendue des ventes au détail.

Le dollar perd 0,19% face à un panier de devises de référence tandis que l'euro gagne 0,16% à 1,1587 dollar.

La livre sterling gagne 0,18% face au dollar et est presque stable (+0,02%) face à l'euro.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU (date):

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Empire State août 11 15,6

(Rédigé ​par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)