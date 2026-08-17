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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 08:24
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

(Actualisé avec AstraZeneca et Ryanair)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ARGENX ARGX.BR - Le laboratoire belge a annoncé lundi que son médicament efgartigimod avait atteint le critère d'évaluation principal dans le cadre d'une étude de phase avancée portant sur le traitement d'adultes atteints de myosite auto-immune.

* ASTRAZENECA AZN.L - Le laboratoire britannique a déclaré lundi mettre fin à un essai clinique de phase avancée évaluant le volrustomig associé à une chimiothérapie chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules métastatique.

* UMG UMG.AS - Citigroup a entamé lundi le suivi de la valeur avec une recommandation à acheter.

* RYANAIR RYA.I - Morgan Stanley a entamé lundi le suivi de la valeur avec une recommandation à "sur-pondérer".

* TOMTOM TOM2.AS - Alphavalue a abaissé lundi sa recommandation sur le titre à "ajouter" contre "acheter".

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N43M0UM

(Rédigé par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ARGENX
791,2000 EUR Euronext Bruxelles +8,35%
ASTRAZENECA
11 555,000 GBX LSE +0,83%
RYANAIR HLDGS
GBX LSE 0,00%
TOMTOM
4,1700 EUR Euronext Amsterdam -2,11%
UNIVERSAL MUSIC GROUP
15,1300 EUR Euronext Amsterdam +1,24%
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