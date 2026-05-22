Communiqué de presse ABIVAX



Abivax présente ses résultats financiers du T1 2026 et les données à trois ans de l’étude 108, un essai d’extension ouvert de phase 2a/2b évaluant l’obéfazimod après réduction de dose dans la RCH.



• L’analyse intermédiaire en intention de traiter (« ITT ») de l’étude 108 confirme une rémission clinique durable et marquée chez les patients atteints de rectocolite hémorragique (« RCH ») active modérée à sévère traités par obéfazimod ;



• Après deux à quatre ans de traitement en ouvert à 50 mg, la dose a été réduite à 25 mg chez 130 patients ; à la semaine 144, 68 % d’entre eux (88/130) étaient en rémission clinique et 80 % (104/130) avaient terminé les 144 semaines de traitement ;