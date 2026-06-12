Abivax, Ipsen et Soitec rejoignent le CAC Next 20

À l'issue de sa revue trimestrielle des indices de la famille CAC 40, Euronext annonce l'inclusion des laboratoires pharmaceutiques Abivax et Ipsen, ainsi que du fournisseur de matériaux semi-conducteurs Soitec, au sein de ses indices CAC Next 20 et CAC Large 60.

Ces trois valeurs y remplaceront l'opérateur aéroportuaire ADP, la foncière Gecina et l'équipementier automobile Valeo.

Par ailleurs, la compagnie pétrolière Maurel & Prom et le fournisseur de spécialités électriques et de matériaux en graphite Mersen feront leur entrée au SBF 120, au détriment du groupe de restauration collective Elior et de la société immobilière Nexity.

Ces différents changements au sein des indices parisiens prendront effet le vendredi 19 juin, après la clôture des marchés.