Abivax étoffe sa direction commerciale

La biotech poursuit sa montée en puissance en vue de la commercialisation potentielle d'obéfazimod aux Etats-Unis. La biotech française a annoncé le renforcement de son équipe de direction commerciale avec la nomination de quatre dirigeants expérimentés, couvrant le marketing, les services aux patients, les ventes, les opérations commerciales ainsi que l'accès au marché et la tarification.

James Berger est nommé à la tête du marketing mondial. Fort de plus de vingt ans d'expérience dans l'industrie biopharmaceutique, il a notamment contribué au développement de TEZSPIRE chez Amgen et d'ENTYVIO chez Takeda, deux références dans leurs domaines respectifs.

Ivan Nuñez-Pacheco prend la direction mondiale des services aux patients. Ancien responsable des programmes d'accompagnement chez AbbVie, il a supervisé les dispositifs dédiés à plusieurs traitements majeurs, dont HUMIRA, SKYRIZI et RINVOQ, et pilotera désormais la stratégie d'Abivax en matière de parcours patient.

Heather Dean est nommée Global Head of Sales, Accounts & Commercial Operations. Après une carrière de plus de vingt-cinq ans chez Eli Lilly et Takeda, marquée par le lancement de nombreux médicaments, dont ENTYVIO, elle sera chargée de la stratégie des ventes, de la gestion des comptes et des opérations commerciales.

Enfin, Jeff Haas rejoint le groupe comme Global Head of Market Access & Pricing. Avec près de trente ans d'expérience chez Abbott et AbbVie, où il a notamment participé à la stratégie d'accès au marché de HUMIRA, il aura pour mission de définir la politique de prix et les stratégies d'accès au marché afin d'accompagner la commercialisation potentielle d'obéfazimod.