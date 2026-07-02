Abivax avoisine les 11 milliards de dollars de valorisation après une levée de fonds qui a allégé la pression liée aux fusions-acquisitions

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* Abivax augmente le volume de son offre d'un tiers en raison d'une forte demande

* La société aurait mené des discussions avec des acheteurs potentiels à la mi-juin, selon une source

* Abivax affirme pouvoir autofinancer ses activités jusqu’en 2029

par Sabrina Valle

Abivax SA ABVX.O a levé 800 millions de dollars mercredi lors d’une vente d’actions élargie, en réponse à une forte demande des investisseurs. Cette opération valorise la société française de biotechnologie à près de 11 milliards de dollars et allège la pression qui pesait sur elle pour conclure une vente à court terme.

Abivax, qui développe des traitements contre les maladies inflammatoires chroniques, notamment la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn, est depuis longtemps considérée par les investisseurs et les dirigeants du secteur comme une cible potentielle de rachat pour les grands laboratoires pharmaceutiques cherchant à développer leurs activités dans les domaines de l’inflammation et de l’immunologie.

Le principal candidat-médicament de la société, l’obefazimod, en est au stade avancé des essais cliniques de phase 3. Cette levée de fonds est suffisante pour financer la recherche et les activités jusqu’au deuxième trimestre 2029, a indiqué la société dans un communiqué.

Une cession reste possible, mais ce financement confère à Abivax une plus grande flexibilité stratégique et élimine la pression temporelle qui accompagne souvent les négociations dans le secteur des biotechnologies, a déclaré une source proche du dossier.

Abivax a augmenté le montant de son offre d’un tiers, passant de 600 millions à 800 millions de dollars, les ordres ayant dépassé le nombre d’actions disponibles, a indiqué la société dans un communiqué.

LES CAS DE CANCER ÉCLIPSENT LES RÉSULTATS DE L'ESSAI

Les actions d’Abivax cotées aux États-Unis ont clôturé mercredi à 132,56 dollars sur le Nasdaq, après avoir chuté jusqu’à 72,50 dollars le mois dernier, suite aux inquiétudes des investisseurs concernant des cas de cancer signalés au cours de l’essai.

Les résultats positifs de la phase 3 pour l’obefazimod, rendus publics le 1er juin, ont été éclipsés par la notification de sept cas de tumeurs malignes parmi les 195 patients recevant la dose de 50 mg. Abivax a précisé que les chercheurs considéraient que ces cas n’étaient pas liés au traitement.

Cette incertitude a conduit certaines sociétés pharmaceutiques à attendre des données supplémentaires sur la sécurité avant d’envisager une éventuelle transaction, ont déclaré deux personnes proches des discussions.

La décision de lever des capitaux fait suite à des discussions avec des acheteurs potentiels mi-juin, alors que la capitalisation boursière de la société s’élevait à environ 7 milliards de dollars, a déclaré une deuxième source, qui a souhaité garder l’anonymat car ces informations sont confidentielles.

Mardi, Abivax a publié des données supplémentaires issues de l’essai de phase III sur le traitement d’entretien, qui ont contribué à apaiser certaines des inquiétudes qui avaient pesé sur le cours de l’action en début de mois.

OFFRE À UN PRIX SUPÉRIEUR AU COURS DU MARCHÉ

Le développeur de médicaments vend 6,4 millions d’American Depositary Shares (ADS), chacune représentant une action ordinaire, au prix de 125 dollars pièce.

Le prix de l’offre a été fixé avec une prime de 2,39 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur trois jours, ce qui reflète une forte demande.

La société a également accordé aux chefs de file une option leur permettant d’acheter jusqu’à 960 000 ADS supplémentaires, soit 15 % de l’opération, ce qui pourrait porter le montant total des recettes à environ 920 millions de dollars si cette option était exercée dans son intégralité.

Abivax a indiqué qu’elle prévoyait d’utiliser le produit de l’opération pour financer la commercialisation potentielle de son principal candidat-médicament, l’obefazimod, aux États-Unis, ainsi que le développement clinique dans le domaine de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn.

Leerink Partners, Morgan Stanley, Piper Sandler et Guggenheim Securities agissent en tant que co-teneurs de livre pour cette opération. Le cabinet d’avocats Cooley a également conseillé Abivax.