Communiqué de presse ABIVAX
Abivax annonce le lancement d’une offre au public d’American Depositary Shares
Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX) (« Abivax » ou la « Société »), une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies exploitant les mécanismes naturels de régulation de l’organisme pour stabiliser la réponse immunitaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd’hui le lancement d’une offre au public d’environ 600 millions de dollars (soit environ 527 millions d’euros) d’American Depositary Shares (« ADS »), chacune représentant une action ordinaire d’Abivax, d’une valeur nominale de 0,01 euro (une « Action Ordinaire »), aux États-Unis d’Amérique (l’« Offre »).
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