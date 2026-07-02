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Abivax annonce l’exercice intégral de l’option de souscription d’ADS supplémentaires des teneurs de livre associés, portant le produit brut de l’Offre à 920 M$ (807 M€)
information fournie par Boursorama CP 02/07/2026 à 08:05

Communiqué de presse ABIVAX

Abivax annonce l’exercice intégral de l’option de souscription d’ADS supplémentaires des teneurs de livre associés, portant le produit brut de l’Offre à 920 M$ (807 M€)

Abivax SA (« Abivax » ou la « Société »), une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies exploitant les mécanismes naturels de régulation de l’organisme pour stabiliser la réponse immunitaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd’hui que les teneurs de livre associés de son offre de 6.400.000 American Depositary Shares (« ADS »), chacune représentant une action ordinaire de la Société, d’une valeur nominale de 0,01 euro (une « Action Ordinaire »), aux États-Unis d’Amérique (l’« Offre »), ont intégralement exercé leur option de surallocation pour souscrire à 960.000 ADS supplémentaires (les « ADS Supplémentaires »), représentant 15 % du nombre total d’ADS initialement vendues dans le cadre de l’Offre, conformément à la 23ème résolution de l’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 11 mai 2026. Le règlement-livraison de ces ADS Supplémentaires devrait intervenir en même temps que la réalisation de l’Offre, qui devrait lui-même intervenir le 6 juillet 2026.

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