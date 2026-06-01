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Abivax annonce des résultats majeurs de l’essai de maintenance de phase 3 ABTECT évaluant l’obéfazimod dans le traitement de la rectocolite hémorragique active modérée à sévère.
information fournie par Boursorama CP 01/06/2026 à 22:10

Communiqué de presse ABIVAX

Abivax annonce des résultats majeurs de l’essai de maintenance de phase 3 ABTECT évaluant l’obéfazimod dans le traitement de la rectocolite hémorragique active modérée à sévère.

• À la semaine 44, les deux doses d’obéfazimod, 25 mg et 50 mg administrées une fois par jour, ont atteint le critère d’évaluation principal, démontrant des taux de rémission clinique ajustés versus placebo de ∆39,3 % et ∆40,3 %, respectivement (25 mg : 50,8 % vs placebo : 10,4 % ; 50 mg : 51,3 % vs placebo : 10,4 % ; p

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