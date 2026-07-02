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Abivax a émis 7,36 mlns d'ADS pour un produit net d'environ $874,1 mlns
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 08:21

(Dans le titre, bien lire "produit net" (et non "brut"))

Abivax SA ABVX.PA :

* ANNONCE L'EXERCICE INTÉGRAL DE L'OPTION DE SOUSCRIPTION D'ADS SUPPLÉMENTAIRES DES TENEURS DE LIVRE ASSOCIÉS

* LE NOMBRE TOTAL D'ADS ÉMISES DANS LE CADRE DE L'OFFRE S'ÉLÈVERA À 7.360.000 ADS, RÉSULTANT EN UN PRODUIT BRUT D'ENVIRON $920,0 MLNS

* PRODUIT NET ESTIMÉ, APRÈS DÉDUCTION DES COMMISSIONS DE GARANTIE ET FRAIS ESTIMÉS LIÉS À L'OFFRE, D'ENVIRON $874,1 MLNS

* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DEVRAIT INTERVENIR EN MÊME TEMPS QUE LA RÉALISATION DE L'OFFRE, LE 6 JUILLET 2026

Texte original nGNX74cTY Pour plus de détails, cliquez sur ABVX.PA

(Rédaction de Gdansk)

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