Abivax a émis 7,36 mlns d'ADS pour un produit net d'environ $874,1 mlns

(Dans le titre, bien lire "produit net" (et non "brut"))
Abivax SA ABVX.PA :
* ANNONCE L'EXERCICE INTÉGRAL DE L'OPTION DE SOUSCRIPTION D'ADS SUPPLÉMENTAIRES DES TENEURS DE LIVRE ASSOCIÉS
* LE NOMBRE TOTAL D'ADS ÉMISES DANS LE CADRE DE L'OFFRE S'ÉLÈVERA À 7.360.000 ADS, RÉSULTANT EN UN PRODUIT BRUT D'ENVIRON $920,0 MLNS
* PRODUIT NET ESTIMÉ, APRÈS DÉDUCTION DES COMMISSIONS DE GARANTIE ET FRAIS ESTIMÉS LIÉS À L'OFFRE, D'ENVIRON $874,1 MLNS
* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DEVRAIT INTERVENIR EN MÊME TEMPS QUE LA RÉALISATION DE L'OFFRE, LE 6 JUILLET 2026
Texte original nGNX74cTY Pour plus de détails, cliquez sur ABVX.PA
(Rédaction de Gdansk)
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