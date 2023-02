ABIONYX Pharma - Point sur l'activité et la position de trésorerie du 4ème trimestre 2022

• Chiffre d’affaires consolidé 2022 de 5,3 M€ net des études pour ABIONYX

• Poursuite du développement clinique dans les maladies rénales suite aux résultats cliniques positifs de l’étude de Phase 2a RACERS dans le sepsis

• Trésorerie de 4,0 M€ au 31 décembre 2022

• Annonce de la stratégie biotech dans l’ophtalmologie au cours du mois de mars 2023





Toulouse, FRANCE, Lakeland, ETATS-UNIS, 28 février 2023, 18h00 – ABIONYX Pharma, (FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, fait le point aujourd’hui sur son activité et la trésorerie et les équivalents de trésorerie au 31 décembre 2022.