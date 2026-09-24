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Abionyx Pharma dévoile ses comptes semestriels
information fournie par Zonebourse 24/09/2026 à 07:27
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La société biopharmaceutique a publié ses résultats marqués par un chiffre d'affaires et un résultat net en baisse, mais avec une légère amélioration du résultat opérationnel.

Sur les six premiers mois de l'année, les revenus se sont installés à 1,93 million d'euros, contre 2,12 millions un an plus tôt. De son côté, le résultat opérationnel est à -2,27 millions d'euros, contre -2,33 millions au premier semestre 2025. Enfin, la perte nette s'est nettement creusée à 4,81 millions d'euros, loin des -2,31 millions d'il y a un an.

A la clôture du semestre, la trésorerie et les équivalents de trésorerie consolidés s'élèvent à 26,9 millions d'euros, à la suite de l'opération de financement réalisée en juin dernier. Ce niveau n'intègre pas encore les encaissements à venir au titre des Crédits d'Impôt Recherche (CIR) et des aides d'Etat.

Pour rappel, la société a été désignée lauréate de l'appel à projets "i-Démo" du plan France 2030, lui attribuant un soutien global de 8,7 millions d'euros pour lutter contre le sepsis, dont 6,2 millions d'euros restent à recevoir.

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ABIONYX PHARMA
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