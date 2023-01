ABIONYX Pharma annonce des résultats positifs de l'essai clinique pilote de phase 2a évaluant le CER-001 dans le traitement des patients septiques à haut risque de développer une lésion rénale aiguë

• Atteinte des critères d'évaluation primaires et secondaires, identification de la dose pour la suite du développement

• Effet direct et significatif de CER-001 sur l'élimination des endotoxines et réduction conséquente de la cascade inflammatoire ou « orage cytokinique »

• Effet protecteur significatif de CER-001 sur la fonctionnalité endothéliale

• Tendance à la réduction du nombre de jours de soins intensifs pour les patients traités, à la diminution du besoin en suppléance d'organes et à l'amélioration de la survie à 30 jours

• Renforcement du profil de sécurité déjà bien établi de CER-001

• Résultats d'efficacité cohérents avec ceux observés dans la COVID-19





Toulouse, FRANCE, Lakeland, USA, 16 janvier 2023, 12h00 CET - ABIONYX Pharma (FR0012616852 - ABNX - éligible PEA PME), société de biotechnologie de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes pour les patients, annonce aujourd'hui que l'essai clinique pilote de phase 2a évaluant CER-001, la seule apoA-I recombinante naturelle, comme traitement des patients septiques à haut risque de développer une insuffisance rénale aiguë (IRA) a atteint les critères d’évaluation primaires et secondaires. Il n'existe aucun traitement approuvé pour les patients septiques dans le monde.