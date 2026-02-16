Aberdeen votera contre le rachat d'InPost mené par FedEx pour 9,2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture avec une nouvelle source, ajout de détails et de contexte tout au long de l'article)

Le gestionnaire de fonds britannique Aberdeen ABDN.L votera contre l'offre d'achat de 7,8 milliards d'euros ($9,25 milliards de dollars) d'InPost INPST.AS par un consortium dirigé par FedEx FDX.N , estimant que l'offre sous-évalue matériellement la société d'entreposage de colis.

La société, qui détient une participation de 0,2 % dans InPost selon les données du LSEG, a exhorté le conseil d'administration d'InPost à réévaluer son soutien à l'offre "injustifiablement basse" de 15,60 euros par action en numéraire.

"L'offre est opportuniste, cherchant à exploiter une perturbation temporaire du prix de l'action au détriment des actionnaires à long terme", a déclaré Matthew Peacock, analyste chez Aberdeen Investments, selon des extraits d'une lettre consultée par Reuters.

L'opposition d'Aberdeen a d'abord été rapportée par Bloomberg News.

Le consortium, qui comprend Advent International, PPF Group et A&R, le véhicule d'investissement du directeur général d'InPost Rafal Brzoska, a donné son accord au rachat au début du mois de février, avec l'intention d'étendre la présence d'InPost en France, en Espagne, au Portugal, en Italie, au Benelux et en Grande-Bretagne.

InPost opère dans neuf pays, dont son marché d'origine, la Pologne, et possède l'un des plus grands réseaux européens de distributeurs automatiques de colis.

(1 $ = 0,8432 euro)