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Aberdeen Investments confie le développement de son activité wholesale en France à Kevin Slomkowski
information fournie par AOF 06/11/2026 à 15:07

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(Zonebourse.com) - Aberdeen Investments annonce la promotion de Kevin Slomkowski au poste de head of wholesale business development France

Dans ses nouvelles fonctions qu'il occupe depuis octobre 2026, il poursuit le développement des relations avec la clientèle wholesale sur le marché français, en lui donnant accès à l'ensemble des expertises et solutions d'investissement d'Aberdeen Investments.

Kevin Slomkowski occupait précédemment le poste de director of business development, en charge des institutions financières et des assureurs en France et à Monaco, après avoir exercé les fonctions d'associate director of business development sur ces deux marchés.

Avant de rejoindre Aberdeen Investments en 2016, il a passé quatre ans chez CPR Asset Management, au sein du groupe Amundi, où il accompagnait la clientèle wholesale.

Ingénieur de formation, Kevin Slomkowski est diplômé de l'école d'ingénieurs HEI et a également étudié à Juniata College, en Pennsylvanie, aux Etats-Unis.

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