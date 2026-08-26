Abercrombie revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte)

Abercrombie & Fitch ANF.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, la demande pour ses marques de vêtements restant soutenue malgré la faiblesse des marchés internationaux.

L'action du distributeur basé à New Albany, dans l'Ohio, a progressé de 11 % en pré-ouverture.

La société table désormais sur une croissance de 5 % de son chiffre d'affaires net annuel, contre une prévision initiale comprise entre 3 % et 5 %.

Sa marque Abercrombie a continué de gagner en popularité auprès des consommateurs de la génération Y, tandis que Hollister a attiré une clientèle plus jeune, notamment alors que les adolescents et les jeunes adultes renouvellent leur garde-robe pour la rentrée scolaire.

Les ventes de la marque Abercrombie ont progressé de 8 % au cours du trimestre, tandis que celles de sa marque sœur Hollister ont augmenté de 2 %.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 1,27 milliard de dollars, soit légèrement au-dessus des prévisions des analystes qui tablaient sur 1,25 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel par action, les portant de 10,20 à 11,00 dollars à une fourchette comprise entre 13,10 et 13,60 dollars.