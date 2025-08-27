 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Abercrombie & Fitch resserre ses prévisions de bénéfices annuels en raison de l'aggravation de la pénurie de droits de douane
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 15:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture du paragraphe 1, ajout de détails au paragraphe 5) par Savyata Mishra

Abercrombie & Fitch ANF.N a revu mercredi à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels et averti que les droits de douane sur les importations allaient peser sur ses marges à hauteur de 90 millions de dollars, ce qui a entraîné une baisse de 2 % de ses actions dans les premiers échanges.

L'avertissement sur les droits de douane a éclipsé les prévisions de ventes annuelles optimistes de la société mère Hollister, stimulées par une forte demande pour ses robes et ses jeans, les consommateurs privilégiant les vêtements à la mode sans se laisser décourager par les hausses de prix.

En mai, Abercrombie s'attendait à une charge de 50 millions de dollars pour l'année, en tenant compte de ses efforts d'atténuation. Toutefois, les prélèvements sur ses principaux pays d'approvisionnement, tels que le Viêt Nam, l'Indonésie et le Cambodge, sont passés à une fourchette de 10 % à 20 %, tandis que l'Inde est confrontée à des droits de douane potentiels d'environ 50 %.

Les politiques commerciales du président américain Donald Trumpont également exercéune pression sur les marges d'autres détaillants tels que Ralph Lauren RL.N et le propriétaire de sacs à main Coach Tapestry TPR.N .

Abercrombie contrôlera étroitement les niveaux de stocks pour amortir l'impact des droits de douane et soutenir ses plans de croissance, ont déclaré les dirigeants de l'entreprise lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

La société, dont les jeans coûtent en moyenne 100 dollars, a stimulé la croissance de ses marques éponymes et Hollister en ciblant les clientes aisées.

Les acheteurs aisés aux États-Unis ont jusqu'à présent montré peu de résistance aux hausses de prix, comme l'indique la résistance des dépenses sur pour des produits d'aspiration tels que les sandales Birkenstock BIRK.N et les poussettes Bugaboo.

Le distributeur de vêtements s'attend maintenant à ce que le chiffre d'affaires net pour l'exercice 2025 augmente de 5 % à 7 %, alors qu'il prévoyait auparavant une hausse de 3 % à 6 %.

Le bénéfice net annuel par action devrait se situer dans une fourchette de 10 à 10,50 dollars, contre une prévision antérieure de 9,50 à 10,50 dollars.

Les ventes nettesse sont élevées à 1,21 milliard de dollars pour le trimestre clos le 2 août, contre une estimation moyenne des analystes de 1,20 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice ajusté de 2,32 $ par action a battu les estimations de 2,30 $ par action.

