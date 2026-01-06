ABEO : Déclaration des actions et droits de vote au 31 décembre 2025

ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF
|Actions du capital
|8 330 917
|Droits de vote théoriques (1)
|13 498 826
Actions privées de droits de vote
|Autodétention au nominatif (2)
|35 349
|Autodétention au porteur (3)
|9 903
|Autres (4)
|-
|
Droits de vote exerçables
= (1) - [(2) + (3) + (4)]
|13 453 574
