ABEO : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2026/27 à 61,7 M EUR et progression des prises de commandes de 11,1%

ABEO (Euronext - FR0013185857 - ABEO) - un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, annonce ce jour son chiffre d'affaires et ses prises de commandes pour le 1 er trimestre de son exercice 2026/27 (du 1 er avril au 30 juin 2026).

M€

Non audité 2026/2027 2025/2026 Croissance Évolution

Organique [1] Sport 33,6 30,1 +11,7% -0,5% Sportainment & Escalade 13,4 13,7 -2,4% -11,1% Vestiaires 14,7 17,0 -13,2% -13,0% Chiffre d'affaires T1 61,7 60,8 +1,6% -6,4% Prises de commandes au 30/06 [2] 81,0 72,9 +11,1% -11,7%

Le chiffre d'affaires du 1 er trimestre de l'exercice 2026/27 s'établit à 61,7 M€, en progression de 1,6% par rapport au 1 er trimestre de l'exercice précédent. À périmètre et change constants, l'évolution du chiffre d'affaires (-6,4%) est directement liée au marché français qui souffre de l'attentisme suscité par les élections municipales, ainsi qu'aux contraintes budgétaires pesant sur les collectivités locales.

La division Sport enregistre un chiffre d'affaires de 33,6 M€, en hausse de 11,7% portée par la contribution de Sodex et Vogo (quasi stable en organique). Comme anticipé, l'activité en France subit le ralentissement général des budgets publics. À l'inverse, après un 1 er trimestre 2025/26 perturbé par le déploiement de l'ERP au Benelux, la division retrouve un niveau d'activité solide sur ce marché.

La division Sportainment & Escalade affiche un léger repli de -2,4% (-11,1% en organique) à 13,4 M€ en comparaison avec un premier trimestre 2025/26 particulièrement dynamique. L'activité des murs d'escalade ludique et sportive reste toutefois supérieure au 4 ème trimestre de l'exercice précédent.

La division Vestiaires r éalise un chiffre d'affaires de 14,7 M€, en baisse de 13,2%. Au-delà du ralentissement constaté sur le marché français, l'activité en Europe a été temporairement perturbée chez Meta par le déploiement opérationnel de nouveaux outils industriels. Ces ajustements ont occasionné des décalages logistiques ponctuels qui devraient progressivement se résorber d'ici la fin du 1 er semestre 2026/27.

Tendances et perspectives

Au 30 juin 2026, les prises de commandes s'élèvent à 81,0 M€, en hausse de 11,1% par rapport au 30 juin 2025.

Malgré une conjoncture tendue en France, le Groupe bénéficie de son implantation mondiale, de la diversité de ses activités et reste confiant sur son développement.

Comme annoncé précédemment, VOGO a signé un contrat significatif et récurrent avec la Ligue Nationale de Rugby (LNR), portant sur le déploiement et l'exploitation des solutions audio et vidéo de Vogo pour les compétitions professionnelles françaises de rugby au cours des six prochaines saisons.

Prochains évènements

3 novembre 2026 – Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026/27 (après bourse)

8 décembre 2026 – Résultats du 1 er semestre 2026/27 (après bourse)

Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com

À PROPOS D'ABEO ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2026, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 280,0 M€, dont 74% sont réalisés hors de France, et compte 1 741 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, solutions audio, vidéo et d'arbitrage assisté, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires . Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.

Pour toute question liée à ce communiqué de presse, ou à ABEO, veuillez contacter ACTUS finance & communication

Relations investisseurs – Corinne Puissant investor@beo.fr Tel : 01 53 67 36 77

Relations presse – Serena Boni presse@beo.fr Tel : 04 72 18 04 92

[1] désigne la variation du chiffre d'affaires sur une période comparable et à périmètre constant, en excluant les impacts des variations de change

[2] données non financières – pour mesurer la dynamique commerciale de ses activités, le Groupe utilise entre autres le montant valorisé des prises de commandes sur une période donnée. Cet indicateur de la dynamique commerciale représente le cumul de l'ensemble des commandes enregistrées sur la période mentionnée et comparé avec la même période pour l'exercice précédent