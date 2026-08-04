ABEO : ABEO accélère son développement dans les sports urbains avec l'acquisition de Hurricane Group

ABEO (Euronext - FR0013185857 - ABEO) - un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, annonce ce jour l'acquisition de 60% du capital de Hurricane Group, leader des sports urbains en Europe et en Chine.

Fondé en 1997, Hurricane Group est un acteur français de premier plan dans le secteur des sports urbains, au croisement du sport, de l'événementiel, des infrastructures sportives et de la culture urbaine. Fort d'un ancrage historique en Europe et d'un développement réussi en Chine, le Groupe s'est imposé comme un partenaire de référence des collectivités locales, des fédérations sportives, des organisations internationales et des grandes marques. En 2025, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 13 M€ et rassemble 75 collaborateurs.

L'entreprise s'appuie sur un modèle économique diversifié et fortement complémentaire articulé autour de deux piliers principaux :

L'organisation d'événements internationaux avec notamment le FISE (Festival International des Sports Extrêmes), une marque emblématique devenue une référence mondiale des sports urbains et d'action (BMX Free-style, Skateboarding, Basket 3×3, Rollerblading, Scootering Freestyle, Parkour et Breaking) ;

avec notamment le FISE (Festival International des Sports Extrêmes), une marque emblématique devenue une référence mondiale des sports urbains et d'action (BMX Free-style, Skateboarding, Basket 3×3, Rollerblading, Scootering Freestyle, Parkour et Breaking) ; La conception, la fabrication et l'installation d'infrastructures sportives avec notamment la réalisation des skateparks officiels des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et de Paris 2024.

Au-delà de la compétition sportive, Hurricane a su bâtir une marque forte à la croisée du sport, de la mode et de la culture urbaine, fédérant une communauté engagée de pratiquants, de fans et de partenaires. Portés par leur intégration progressive au programme olympique et par l'engouement croissant des jeunes générations, les sports urbains connaissent une croissance soutenue à l'échelle mondiale, qui favorise le développement des événements internationaux comme des infrastructures dédiées.

Fort de partenariats stratégiques de long terme avec les plus grandes instances internationales, le Groupe capitalise pleinement sur la visibilité olympique pour accélérer son expansion internationale, notamment sur des marchés bénéficiant de la dynamique mondiale croissante des sports urbains et des sports d'action, dans la perspective des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 et de Brisbane 2032.

Ce rapprochement s'inscrit dans une logique de continuité stratégique, l'équipe de direction d'Hurricane restant pleinement engagée au capital et aux commandes opérationnelles pour conduire cette nouvelle phase de développement aux côtés d'ABEO. Il s'appuie également sur une relation de confiance déjà établie entre les deux groupes, qui ont collaboré à plusieurs reprises, notamment avec la marque Bricks dans le Parkour et, plus récemment, avec Vogo.

Cette opération ouvre de nombreuses perspectives de création de valeur. Elle permettra à Hurricane de s'appuyer sur la présence internationale, les capacités industrielles et le réseau commercial d'ABEO pour accélérer son développement. En retour, ABEO enrichira son offre dans les sports urbains en combinant infrastructures, équipements, événements internationaux et solutions digitales, notamment grâce aux complémentarités avec Vogo. Ce rapprochement renforcera également la visibilité internationale des marques des deux groupes.

Olivier Estèves, Président-Directeur Général d'ABEO commente : « À travers cette acquisition, nous saisissons une opportunité majeure dans notre stratégie de développement en nous ouvrant au marché en forte expansion des sports urbains. Le savoir-faire unique d'Hurricane, son ancrage auprès des jeunes générations et sa notoriété internationale enrichissent considérablement notre portefeuille d'activités. Nous sommes ravis d'accueillir les équipes d'Hurricane pour ensemble accélérer le développement des sports urbains. »

Hervé André-Benoit, fondateur et Président-Directeur Général de Hurricane Group ajoute : « Nous sommes très heureux de nous adosser à un groupe Français aussi solide et ambitieux qu'ABEO. Nous partageons les mêmes valeurs et la même vision sur les sports urbains. Ce rapprochement va nous donner les moyens d'accélérer notre déploiement international et de structurer davantage nos activités, tout en préservant l'ADN et l'agilité qui font le succès d'Hurricane depuis près de 30 ans. »

Modalités de l'opération

L'acquisition de 60% du capital sera financée selon une structure mixte :

Une composante en numéraire, financée par la trésorerie disponible et les lignes de crédit existantes d'ABEO ;

Une composante en titres, réalisée par voie d'augmentation de capital réservée aux actionnaires vendeurs, avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS).

Cette émission d'actions nouvelles sera mise en œuvre par le Conseil d'Administration d'ABEO, agissant sur délégation de compétence de l'Assemblée Générale 2026, et s'inscrira dans la limite du plafond légal et statutaire de 10% du capital social.

Hurricane Group sera consolidée à compter du 01/08/2026.

Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com



À PROPOS D'ABEO ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2026, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 280,0 M€, dont 74% sont réalisés hors de France, et compte 1 741 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, solutions audio, vidéo et d'arbitrage assisté, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires . Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.

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