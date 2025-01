ABC arbitrage: le point d'activité annuel salué en Bourse information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 11:43









(CercleFinance.com) - Le titre ABC arbitrage s'adjuge plus de 5% mardi à la Bourse de Paris dans le sillage d'un point d'activité annuel salué par les analystes.



Dans un communiqué, la société de gestion alternative indique que son rythme d'activité a atteint en 2024 un niveau 'sensiblement supérieur' à celui de 2023, avec une progression estimée proche de 30% en glissement annuel.



Lors de sa publication de premier semestre, ABC avait mentionné un niveau d'activité simplement 'en ligne' avec celui de l'exercice 2023.



A date, les encours gérés s'élèvent à 265 millions d'euros, contre 313 millions au 1er septembre 2024, une diminution due à la fin d'un mandat de gestion exercé pour le compte d'un client nord-américain.



Cette décollecte, intervenue en fin d'exercice, aura toutefois un impact marginal, c'est-à-dire inférieur à 0,1 million d'euros, sur les résultats de l'exercice 2024, précise le groupe dans un communiqué.



ABC prévient par ailleurs qu'un événement exceptionnel aura un effet positif sur ses comptes annuels, puisque qu'une provision pour impôt de 5,7 millions d'euros qui avait été constituée en 2021, s'est désormais éteinte.



Cette extinction va entraîner une reprise comptable exceptionnelle, qui va directement améliorer le résultat net de l'exercice 2024.



Dans une note de réaction, les analystes de TP ICAP Midcap, - qui affichent une recommandation d'achat et un objectif de cours de six euros - évoquent un 'trading update positif'.



'ABC Arbitrage a connu une très bonne dynamique d'activité sur la fin d'année 2024, lui permettant d'anticiper un atterrissage de C.A. 2024 nettement au-dessus de celui de 2023', relève la société de Bourse.



TP ICAP rehausse ainsi de respectivement 15% et 41% ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultat net pour l'exercice 2024.





Valeurs associées ABC ARBITRAGE 5,02 EUR Euronext Paris +3,72%