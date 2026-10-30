AbbVie revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel, les médicaments immunologiques continuant de stimuler la croissance

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(Ajout de graphiques, d'informations sur l'évolution des cours au paragraphe 3 et de commentaires d'analystes aux paragraphes 5 et 8)

par Kamal Choudhury et Christy Santhosh

AbbVie ABBV.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel après avoir dépassé vendredi les attentes de Wall Street pour le troisième trimestre, grâce à l'essor des ventes de ses nouveaux médicaments en immunologie et de son portefeuille de produits en neurosciences, qui ont compensé le recul de Humira, son ancien best-seller.

L'action de la société a toutefois reculé de plus de 1% en pré-ouverture, les analystes estimant que ces résultats trimestriels supérieurs aux prévisions étaient modestes au regard de la forte progression récente du titre.

L'action AbbVie a progressé d'environ 27% depuis le début de l'année et a clôturé jeudi à un niveau record de 290,79 dollars.

Geoffrey Meacham, analyste chez Citi, a déclaré que “l’ampleur de la hausse reste modeste par rapport à celle de ses concurrents du secteur biopharmaceutique”, et que le débat concernant le pipeline d’AbbVie et ses efforts de développement commercial au-delà de ses médicaments immunologiques devrait se poursuivre.

La division d’immunologie du laboratoire pharmaceutique, emmenée par Skyrizi et Rinvoq, joue un rôle prépondérant pour combler le vide laissé par son traitement contre l’arthrite, Humira, qui a perdu son exclusivité de brevet aux États-Unis en 2023.

Skyrizi, indiqué pour le traitement d’affections cutanées et gastro-intestinales, a enregistré un chiffre d’affaires de 5,78 milliards de dollars pour le trimestre, en hausse de 22,7% par rapport à l’année précédente et dépassant les estimations de Wall Street, qui s’élevaient à 5,75 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le Rinvoq, utilisé pour traiter toute une série d’affections inflammatoires des articulations, de la peau et du système gastro-intestinal, a généré un chiffre d’affaires de 2,71 milliards de dollars, conformément aux attentes des analystes.

RBC Capital Markets a déclaré que ces résultats “ne devraient pas renforcer de manière significative les perspectives de croissance à court terme”, ajoutant que l’écart de performance entre le Skyrizi et le Rinvoq se réduisait.

Le portefeuille de produits de neurosciences d’AbbVie a également contribué à ces résultats supérieurs aux prévisions, avec un chiffre d’affaires en hausse de 19% à 3,39 milliards de dollars, grâce notamment au Botox Therapeutic et à l’antipsychotique Vraylar.

Le laboratoire pharmaceutique table désormais sur un bénéfice annuel ajusté compris entre 13,95 et 13,99 dollars par action, contre une fourchette précédente de 13,76 à 13,96 dollars. Ces prévisions intègrent une charge de 69 cents liée aux activités de R&D en cours issues d’acquisitions et aux dépenses liées aux étapes clés comptabilisées depuis le début de l’année jusqu’au troisième trimestre.

AbbVie a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel de 17,40 milliards de dollars et un bénéfice ajusté de 3,82 dollars par action, ces deux chiffres dépassant les estimations des analystes.