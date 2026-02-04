AbbVie prévoit un bénéfice supérieur aux estimations pour 2026 grâce aux ventes importantes de nouveaux médicaments immunologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'actions au paragraphe 4, commentaire d'analyste au paragraphe 5) par Puyaan Singh et Christy Santhosh

AbbVie ABBV.N a prévu un bénéfice pour 2026 supérieur aux estimations de Wall Street mercredi, après avoir publié des résultats supérieurs à ceux du quatrième trimestre, alimentés par une forte demande pour les nouveaux médicaments d'immunologie Skyrizi et Rinvoq et une baisse moins importante que prévu des ventes de son ancien médicament Humira.

Le fabricant s'est appuyé sur Skyrizi et Rinvoq pour contrer la baisse des ventes d'Humira, confrontées à la concurrence de biosimilaires moins chers, c'est-à-dire de copies proches d'un médicament biologique. Humira était autrefois le médicament le plus vendu au monde, avec des ventes mondiales maximales de plus de 21 milliards de dollars en 2022, avant qu'il ne perde l'exclusivité de son brevet aux États-Unis.

AbbVie prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 14,37 et 14,57 dollars, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 14,24 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Toutefois, les actions ont chuté de 3 % dans les échanges avant bourse après que les analystes aient noté que la hausse des revenus était principalement due à Humira, un médicament ancien dont les ventes s'érodent.

Michael Yee, analyste chez UBS, a déclaré que certains analystes attendaient des informations sur les prévisions à long terme, qui avaient été revues à la hausse dans le communiqué de l'année dernière à la même époque. En janvier 2025, AbbVie a déclaré qu'elle s'attendait à ce que Rinvoq et Skyrizi génèrent des ventes de plus de 31 milliards de dollars d'ici 2027.

Au quatrième trimestre, AbbVie a enregistré des bénéfices et des recettes supérieurs aux prévisions grâce à la demande de Skyrizi et de Rinvoq, ainsi qu'un chiffre d'affaires supérieur à celui d'Humira, pour la première fois depuis près de deux ans.

Skyrizi a enregistré des ventes de 5,01 milliards de dollars, soit une croissance de 32,5 %, dépassant les estimations de Wall Street qui tablaient sur 4,82 milliards de dollars, et les ventes de Rinvoq ont augmenté de 29,5 % pour atteindre 2,37 milliards de dollars, mais n'ont pas atteint les estimations qui tablaient sur 2,41 milliards de dollars.

Les ventes mondiales d'Humira ont chuté de 25,9 % à 1,25 milliard de dollars au quatrième trimestre, mais ont dépassé les estimations de 983,8 millions de dollars.

La société a réalisé un bénéfice trimestriel ajusté de 2,71 dollars par action, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,65 dollars par action.