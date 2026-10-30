AbbVie en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique AbbVie ABBV.N progresse de 1,5 % à 294,79 dollars; elle atteint un niveau record

** La société prévoit un BPA ajusté pour l'exercice compris entre 13,95 et 13,99 dollars, contre une fourchette précédente de 13,76 à 13,96 dollars

** La société annonce un BPA de 3,82 dollars au troisième trimestre, supérieur aux prévisions des analystes qui s’établissaient à 3,75 dollars, selon les données compilées par LSEG

** 26 des 32 courtiers attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou supérieure, et 6 "conserver"; leur objectif de cours médian est de 289 $ – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations intrajournalières, le titre a progressé d’environ 30 % depuis le début de l’année