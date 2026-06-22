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AbbVie conclut un accord de 10,9 milliards de dollars pour le rachat d'Apogee Therapeutics
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 13:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AbbVie ABBV.N va acquérir la société de biotechnologie Apogee Therapeutics APGE.O pour un montant de 10,9 milliards de dollars en espèces, ont annoncé lundi les deux entreprises, alors qu’AbbVie renforce son portefeuille de produits de nouvelle génération dans le domaine de l’immunologie.

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