AbbVie conclut un accord de 10,9 milliards de dollars pour le rachat d'Apogee Therapeutics

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AbbVie ABBV.N va acquérir la société de biotechnologie Apogee Therapeutics APGE.O pour un montant de 10,9 milliards de dollars en espèces, ont annoncé lundi les deux entreprises, alors qu’AbbVie renforce son portefeuille de produits de nouvelle génération dans le domaine de l’immunologie.