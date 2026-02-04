Abbvie affiche un BPA dilué sur 2025 de 2,36 $, en baisse de 1,3 %
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 14:30
Le chiffre d'affaires net annuel ressort à 61,160 milliards de dollars, soit une augmentation de 8,6 % sur une base déclarée et de 8,5 % sur une base opérationnelle.
Le BPA dilué au quatrième trimestre est de 1,02 $ et le BPA dilué ajusté est de 2,71 $.
Le chiffre d'affaires net au quatrième trimestre s'inscrit à 16,618 milliards de dollars, soit une augmentation de 10,0 % sur la base déclarée et de 9,5 % sur une base opérationnelle.
AbbVie s'attend à un BPA dilué pour l'année 2026, de 14,37 à 14,57 $.
" Nous avons fait progresser de nouveaux traitements prometteurs pour les patients tout en renforçant l'étendue et la profondeur de notre portefeuille grâce à des investissements stratégiques ", a déclaré Robert A. Michael, président-directeur général d'AbbVie.
" Sur la base de nos solides fondamentaux, nous prévoyons une nouvelle année de croissance soutenue en 2026. "
Valeurs associées
|225,620 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
La Russie a menacé mercredi de poursuivre les hostilités en Ukraine si Kiev n'acceptait pas ses conditions, au moment où un nouveau cycle de négociations en présence des Américains démarrait à Abou Dhabi pour tenter de trouver une issue à quatre ans de guerre. ... Lire la suite
-
Des bombardements israéliens ont fait 21 morts mercredi dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé, dans une nouvelle violation du fragile cessez-le-feu, pendant que le poste frontalier de Rafah avec l'Egypte reste entrouvert sous de très strictes conditions. ... Lire la suite
-
Oddo BHF réitère son opinion "surperformance" sur Amundi , avec un objectif de cours relevé de 80 à 84 euros à fin 2026 (c'est à dire après détachement du DPS) pour intégrer la bonne dynamique opérationnelle et le montant de SBB (programme de rachat d'actions) ... Lire la suite
-
Eli Lilly: La prévision de bénéfice 2026 dépasse les attentes, mise sur les médicaments contre l'obésité
Eli Lilly a annoncé mercredi prévoir pour 2026 un bénéfice supérieur aux estimations de Wall Street, misant sur une forte demande pour ses médicaments contre l'obésité alors que le groupe pharmaceutique le plus coté au monde s'apprête à lancer cette année son ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer