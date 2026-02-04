 Aller au contenu principal
Abbvie affiche un BPA dilué sur 2025 de 2,36 $, en baisse de 1,3 %
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 14:30

Abbvie annonce un BPA dilué sur l'année 2025 de 2,36 $, en baisse de 1,3 %. Le BPA dilué ajusté s'inscrit à 10,00 $, une baisse de 1,2 %.

Le chiffre d'affaires net annuel ressort à 61,160 milliards de dollars, soit une augmentation de 8,6 % sur une base déclarée et de 8,5 % sur une base opérationnelle.

Le BPA dilué au quatrième trimestre est de 1,02 $ et le BPA dilué ajusté est de 2,71 $.

Le chiffre d'affaires net au quatrième trimestre s'inscrit à 16,618 milliards de dollars, soit une augmentation de 10,0 % sur la base déclarée et de 9,5 % sur une base opérationnelle.

AbbVie s'attend à un BPA dilué pour l'année 2026, de 14,37 à 14,57 $.

" Nous avons fait progresser de nouveaux traitements prometteurs pour les patients tout en renforçant l'étendue et la profondeur de notre portefeuille grâce à des investissements stratégiques ", a déclaré Robert A. Michael, président-directeur général d'AbbVie.

" Sur la base de nos solides fondamentaux, nous prévoyons une nouvelle année de croissance soutenue en 2026. "

