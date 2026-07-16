Abbott revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 grâce à la bonne santé de son activité dans le domaine des dispositifs cardiaques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Abbott ABT.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfice annuel, tablant sur une forte demande pour ses dispositifs cardiaques au second semestre.

La société table désormais sur un bénéfice ajusté compris entre 5,45 et 5,60 dollars par action pour 2026, contre une prévision antérieure située entre 5,38 et 5,58 dollars par action.

Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice annuel de 5,49 dollars par action.

La confiance des investisseurs dans les fabricants de dispositifs médicaux s’est renforcée au cours des derniers trimestres, soutenue par une demande constante pour les dispositifs cardiaques et les dispositifs destinés au traitement du diabète.

La société continue de tabler sur une croissance de son chiffre d’affaires comprise entre 6,5% et 7,5% pour l’année.

Le fabricant de dispositifs médicaux a annoncé un bénéfice trimestriel ajusté par action de 1,31 dollar, dépassant ainsi les estimations des analystes qui tablaient sur 1,28 dollar.

Le chiffre d'affaires total s'est établi à 12,6 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, contre des prévisions de 12,5 milliards de dollars.