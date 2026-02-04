 Aller au contenu principal
Abbott rappelle des capteurs de glucose après sept décès liés à des mesures défectueuses
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 16:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Abbott ABT.N a rappelé certains capteurs de surveillance de la glycémie après que des rapports aient établi un lien entre ces dispositifs et sept décès et 860 blessures graves, a déclaré mercredi l'autorité américaine de régulation de la santé.

