Abbott rappelle des capteurs de glucose après sept décès liés à des mesures défectueuses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Abbott ABT.N a rappelé certains capteurs de surveillance de la glycémie après que des rapports aient établi un lien entre ces dispositifs et sept décès et 860 blessures graves, a déclaré mercredi l'autorité américaine de régulation de la santé.