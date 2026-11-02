Abbott dévoile des résultats prometteurs pour son dispositif Amulet 360

Sur un an, l'équipement conçu par le géant de la santé pour réduire le risque d'AVC chez les personnes atteintes de fibrillation auriculaire montre une faible incidence d'AVC. Le titre progresse suite à cette publication ( 2,26%, à 108,59 dollars).

Les effets du dispositif Amulet 360, conçu par Abbott, sont prometteurs. Concrètement, la fermeture complète de l'oreillette gauche a été constatée pour plus de 96,3% des patients au cours de la première année de suivi, d'après une étude menée par Veritas et dévoilée le 1er novembre 2026.

Chez les personnes atteintes de fibrillation auriculaire, le sang peut stagner dans l'oreillette gauche et éventuellement former un caillot susceptible de provoquer un AVC. Pour les patients ne pouvant pas prendre d'anticoagulants, Amulet 360 permet de bloquer cette cavité, réduisant ainsi les risques.

Plus de 98% des patients équipés d'un Amulet 360 n'ont présenté ni AVC ischémique (le type d'AVC le plus courant), ni embolie systémique (complication liée à un caillot sanguin) au cours de la première année. Sur la même période d'analyse, aucun événement hémorragique majeur n'a été signalé chez 93,4% des patients.

Abbott en profite pour annoncer deux nouveautés dans la conception de son dispositif : davantage de souplesse pour le corps de l'implant, afin qu'il s'adapte à un plus large éventail d'anatomies, et l'insertion d'un disque externe, deuxième couche d'étanchéité pour faciliter la fermeture de l'oreillette gauche.