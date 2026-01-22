 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Abbott chute après que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a manqué les estimations
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 13:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Abbott Laboratories ABT.N chutent de 7 % à 112,54 $ avant le marché

** La société affiche un chiffre d'affaires de 11,46 milliards de dollars au quatrième trimestre, manquant l'estimation des analystes de 11,8 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG ** Prévisions de bénéfice ajusté pour 2026 dans la fourchette de 5,55 $ à 5,80 $ par action, par rapport à l'estimation des analystes de 5,68 $ par action ** Bénéfice ajusté du 4ème trimestre de 1,50 $ par action, en ligne avec les estimations

** L'action ABT a grimpé de 10,7 % en 2025

Valeurs associées

ABBOTT LABORATOR
120,790 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank