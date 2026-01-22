Abbott chute après que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a manqué les estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Abbott Laboratories ABT.N chutent de 7 % à 112,54 $ avant le marché

** La société affiche un chiffre d'affaires de 11,46 milliards de dollars au quatrième trimestre, manquant l'estimation des analystes de 11,8 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG ** Prévisions de bénéfice ajusté pour 2026 dans la fourchette de 5,55 $ à 5,80 $ par action, par rapport à l'estimation des analystes de 5,68 $ par action ** Bénéfice ajusté du 4ème trimestre de 1,50 $ par action, en ligne avec les estimations

** L'action ABT a grimpé de 10,7 % en 2025