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Abbott bondit et s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis 2002 après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 16:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

16 juillet - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux Abbott Laboratories ABT.N progressede 11,9% à 99,87 dollars — le titre est en passe de connaître sa meilleure journée depuis 2002

** Une hausse de plus de 12,5% à la clôture marquerait la plus forte progression journalière depuis au moins les années 1980, selon les données de LSEG

** La société relève ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026 , les portant à 5,45-5,60 dollars par action contre une fourchette précédente de 5,38-5,58 dollars par action, soit un niveau supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 5,49 dollars par action — données LSEG

** La demande pour les dispositifs cardiaques d’Abbott devrait rester forte au second semestre, selon ABT

** La société annonce un bénéfice ajusté de 1,31 $ par action au deuxième trimestre, contre des estimations de 1,28 $ par action

** Le chiffre d'affaires trimestriel de la société, à 12,6 milliards de dollars, dépasse les prévisions de 12,5 milliards de dollars

** Cours des actions d'autres entreprises du secteur des technologies médicales: Intuitive Surgical ISRG.O en hausse de 3,41%, Stryker SYK.N en hausse de 5,07%, Medtronic MDT.N en hausse de 4,09%, Danaher DHR.N en hausse de 1,07%

**Compte tenu de l'évolution de la séance, ABT affiche une baisse d'environ 18% depuis le début de l'année

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DANAHER
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MEDTRONIC
84,000 USD NYSE +4,35%
STRYKER
332,105 USD NYSE +4,97%
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