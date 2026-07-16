ABB va poursuivre sa stratégie d'acquisitions après le rachat de Rotork pour 5,5 milliards de dollars

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* L'acquisition de Rotork est la plus importante jamais réalisée par ABB

* L'entreprise dispose encore de 14 milliards de dollars pour des acquisitions

* Le résultat d'exploitation du deuxième trimestre dépasse les prévisions

* Les commandes bondissent de 30 %

(Rédaction remaniée avec des commentaires du directeur général tout au long du texte) par John Revill

ABB ABBN.S dispose de 14 milliards de dollars pour de nouvelles acquisitions, a déclaré jeudi son directeur général, Morten Wierod, après que le groupe d'ingénierie suisse a annoncé le rachat, pour un montant record de 5,5 milliards de dollars, de la société britannique d'automatisation Rotork ROR.L .

M. Wierod a précisé que la société basée à Zurich pourrait également continuer à investir dans la recherche et le développement, à racheter des actions et à verser des dividendes.

« Nous disposons encore des moyens nécessaires pour réaliser d’autres opérations de fusion-acquisition », a déclaré M. Wierod, citant le faible endettement d’ABB, ses flux de trésorerie, ainsi que les fonds levés grâce à la cession d’autres activités, comme sa décision prise l’année dernière de se séparer de sa division robotique.

« Nous disposons d’un solide portefeuille de projets sur lesquels nous travaillons », a-t-il ajouté, précisant que l’entreprise privilégierait les petites opérations tout en restant ouverte à des acquisitions de grande envergure.

L’acquisition de Rotork marque un tournant pour ABB, qui a réorganisé son portefeuille ces dernières années afin de se concentrer davantage sur l’électrification et l’automatisation.

ABB DÉFEND LE PRIX DE L'OPÉRATION

Le président d’ABB, Peter Voser, avait déclaré à Reuters en mars qu’ABB envisageait des acquisitions de plus grande envergure, l’entreprise cherchant à accélérer sa croissance après des années de cessions.

L’offre publique d’achat en numéraire recommandée pour Rotork dépasse l’acquisition de 4,2 milliards de dollars réalisée par ABB en 2011 auprès du fabricant de moteurs et de variateurs Baldor, ainsi que son rachat, pour 3,9 milliards de dollars, de la société de composants électriques Thomas & Betts en 2012.

Rotork fabrique des équipements qui ouvrent, ferment et commandent automatiquement les vannes régulant le débit des liquides et des gaz, pour des clients des secteurs du pétrole et du gaz, de l’eau et des eaux usées, de la production d’électricité, de la chimie et des mines.

Les analystes ont estimé que cette opération était coûteuse, mais ABB a souligné que Rotork était une entreprise très performante, avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 1 milliard de dollars, en croissance d’environ 8 % par an.

Avec une marge bénéficiaire de 24,6 %, Rotork devrait contribuer immédiatement à la marge d’ABB, qui a de nouveau progressé au cours du dernier trimestre, comme l’a également indiqué la société jeudi.

L'action ABB reculait de 4 % à la mi-journée, un investisseur évoquant des prises de bénéfices après les fortes hausses enregistrées ces derniers mois.

L’opération Rotork est la dernière offre étrangère en date sur une entreprise britannique, ce qui place la Grande-Bretagne en passe de dépasser toutes les années précédentes en matière de fusions-acquisitions en 2026.

Elle fait suite aux offres sur la société britannique Intertek ITRK.L , Schroders SDR.L et la division alimentaire d’Unilever ULVR.L , ainsi qu’à l’offre d’Ingredion, société cotée aux États-Unis INGR.N , sur Tate & Lyle TATE.L , qui a été lancée en juin.

ABB a indiqué qu’elle finançait l’acquisition de Rotork grâce au produit de 4,8 milliards de dollars issu de sa décision, prise en octobre dernier , de céder sa division robotique au groupe SoftBank 9984.T .

Rothschild & Co a agi en tant que co-conseiller financier principal de Rotork, tandis que Barclays était le banque conseil exclusif d’ABB. JPMorgan et Jefferies figuraient parmi les autres co-conseillers de Rotork.

Au deuxième trimestre, ABB, qui fabrique des produits d’électrification et d’automatisation utilisés par les usines, les navires et les ports, a annoncé que son résultat opérationnel avant intérêts, impôts et amortissements (EBITA) avait progressé de 20 % pour atteindre 1,93 milliard de dollars au cours des trois mois clos fin juin, dépassant les prévisions qui s’établissaient à 1,88 milliard de dollars.

Les commandes, quant à elles, ont bondi de 30 % pour atteindre 12,04 milliards de dollars, a indiqué ABB, qui a bénéficié d’une forte demande de produits destinés aux centres de données en cours de construction pour soutenir l’intelligence artificielle.