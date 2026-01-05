 Aller au contenu principal
ABB remporte le plus vaste projet mondial d'électrification à quai à Rotterdam, titre en hausse
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 11:42

Le groupe d'ingénierie suisse ABB a conclu un accord stratégique avec Rotterdam Shore Power (RSP) pour équiper le premier port d'Europe du plus grand système d'alimentation électrique à quai au monde, marquant une étape clé vers la décarbonation maritime européenne.

ABB annonce avoir été sélectionné pour concevoir et construire des infrastructures d'une capacité totale supérieure à 100 mégavoltampères (MVA) au sein du port de Rotterdam. Ce projet d'envergure, dont la mise en service est prévue pour le second semestre 2028, desservira trois terminaux de conteneurs en eaux profondes.

Grâce à cette technologie, jusqu'à 32 navires pourront se brancher simultanément, permettant de réduire les émissions annuelles de dioxyde de carbone de 96,000 tonnes dès 2030.

Cette initiative anticipe la réglementation européenne FuelEU Maritime, qui imposera l'usage de technologies à zéro émission aux grands navires dès le 1er janvier 2030.

Selon Rune Braastad, Président de la division Marine et Ports d'ABB, ce projet démontre l'expertise du groupe pour livrer des solutions de bout en bout "du concept à la connexion", tout en minimisant les interruptions opérationnelles. Le contrat inclut également un système de contrôle commande et d'acquisition de données (SCADA) pour la gestion de l'énergie et la facturation, ainsi qu'un accord de service pluriannuel.

Le titre gagne près de 1,5% à Zurich après cette annonce.

Valeurs associées

ABB
60,240 CHF Swiss EBS Stocks +1,72%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

