ABB remporte le plus vaste projet mondial d'électrification à quai à Rotterdam, titre en hausse
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 11:42
ABB annonce avoir été sélectionné pour concevoir et construire des infrastructures d'une capacité totale supérieure à 100 mégavoltampères (MVA) au sein du port de Rotterdam. Ce projet d'envergure, dont la mise en service est prévue pour le second semestre 2028, desservira trois terminaux de conteneurs en eaux profondes.
Grâce à cette technologie, jusqu'à 32 navires pourront se brancher simultanément, permettant de réduire les émissions annuelles de dioxyde de carbone de 96,000 tonnes dès 2030.
Cette initiative anticipe la réglementation européenne FuelEU Maritime, qui imposera l'usage de technologies à zéro émission aux grands navires dès le 1er janvier 2030.
Selon Rune Braastad, Président de la division Marine et Ports d'ABB, ce projet démontre l'expertise du groupe pour livrer des solutions de bout en bout "du concept à la connexion", tout en minimisant les interruptions opérationnelles. Le contrat inclut également un système de contrôle commande et d'acquisition de données (SCADA) pour la gestion de l'énergie et la facturation, ainsi qu'un accord de service pluriannuel.
Le titre gagne près de 1,5% à Zurich après cette annonce.
Valeurs associées
|60,240 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+1,72%
